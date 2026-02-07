Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае

Сборная Казахстана по легкой атлетике 7 февраля отметилась второй золотой медалью на чемпионате Азии в помещении, который проходит в Тяньцзине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, на первую ступень пьедестала поднялась Нора Джеруто. Спортсменка показала первый результат в беге на 3000 метров.





"Легкоатлетка финишировала с результатом 8:46.87. Второй стала Нозоми Танака (Япония) – 8:48.22. Замкнула тройку лучших Ло Ся (Китай) – 9:16.18", – говорится в сообщении.

Ранее Джеруто стала третьей на дистанции 1500 метров. Алина Чистякова стала первой в пятиборье.

Также сегодня сборная Казахстана пополнила медальную копилку на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который проходит в городе Аль-Касим (Саудовская Аравия). Наши спортсмены завоевали "серебро".