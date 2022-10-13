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Развеян миф об избиении россиянина в Казахстане

избиение Фото: скриншот
В соцсетях появилась видеозапись избиения мигранта из России, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Согласно ролику, причиной конфликта стала межнациональная рознь. Кадры прокомментировали в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане, нет.

В настоящее время органами внутренних дел по данному видео проводятся проверочные мероприятия. Вместе с тем обращений в полицию не поступало.Пресс-служба МВД РК

Между тем, блогер Улан Абишев считает, что это видео – постановка.

На фоне увеличения количества вбросов, распространения различных фейков, а также не прекращающихся серий DDoS-атак на сайты можно прийти к выводу, что вокруг Казахстана кем-то была развернута информационная кампания, – написал Абишев в Facebook.

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