Развеян миф об избиении россиянина в Казахстане

В соцсетях появилась видеозапись избиения мигранта из России, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Согласно ролику, причиной конфликта стала межнациональная рознь. Кадры прокомментировали в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане, нет.

В настоящее время органами внутренних дел по данному видео проводятся проверочные мероприятия. Вместе с тем обращений в полицию не поступало. Пресс-служба МВД РК

Между тем, блогер Улан Абишев считает, что это видео – постановка.

На фоне увеличения количества вбросов, распространения различных фейков, а также не прекращающихся серий DDoS-атак на сайты можно прийти к выводу, что вокруг Казахстана кем-то была развернута информационная кампания, – написал Абишев в Facebook.