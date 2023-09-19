Конфликт пограничников Казахстана и РФ: скандальное видео оказалось фейком

В МВД прокомментировали видео в соцсетях, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Стоп фейк", в социальных сетях распространяется видео, на котором показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области, и в настоящий момент туда стягивают технику.



"Говорят, российские пограничники сами начали конфликт, стали стрелять. Похоже, что в Костанае война началась. Военных вызвали из Петропавловска и Кокшетау", – говорится в описании видеоролика.

В МВД прокомментировали распространяемые в соцсетях кадры.

"Информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком. На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября". МВД РК

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее информация о задержании министра Жамаубаева встревожила казахстанцев.

В пресс-службе Министерства финансов заявили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания – фейк.