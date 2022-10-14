Диетолог перечислила главные ошибки худеющих

Самые распространенные ошибки худеющих – это резкое уменьшение калорийности пищи, "игнорирование" фруктов и овощей, а также ограничение в рационе зерновых продуктов, сообщает Zakon.kz.

Какие три ошибки чаще всего совершают люди, желающие сбросить лишний вес, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Существуют популярные диеты, основанные на ложных представлениях о правильном питании, которые замедляют избавление от лишних килограммов, вместо того чтобы ускорять этот процесс.

По ее словам, если организм получает слишком мало калорий, обмен веществ замедляется.

Если есть слишком мало, то вес может стоять на месте просто потому, что метаболизм замедляется. Наш организм начинает переходить в режим консервации. Его не кормят, и он начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает. Можно есть больше и терять в весе. Наталья Нефедова

В среднем женщина должна потреблять 1800-2000 килокалорий в сутки, а мужчина – 2500-3000 килокалорий, уточнила она. Это норма для людей, которые достаточно много двигаются в течение дня, пояснила Нефедова.

Другая распространенная ошибка людей, желающих сбросить вес, связана с отсутствием в их рационе необходимого количества овощей и фруктов, продолжила диетолог.

Важно делать упор на овощи и фрукты, а их часто игнорируют. Но любые овощи – это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата. Наталья Нефедова

Фруктами она рекомендует дополнять завтрак или использовать их в качестве перекуса.

Еще одна важная ошибка худеющих – отказ от зерновых продуктов, полагает диетолог.

Нам нужно достаточно много продуктов из зерновых культур, они стоят на втором месте после овощей по значимости для нашего организма. Урезать их количество не очень хорошо для микробиоты кишечника, потому что в них содержится полезная клетчатка. Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия. Наталья Нефедова

При нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями, добавила она.