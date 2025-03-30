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Советы

Диетолог назвала три распространенные ошибки худеющих

диеты, врачи, советы , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 22:01 Фото: pixabay
Для эффективного и безопасного снижения веса не нужно отказываться от целых категорий продуктов, пить детокс-соки или увлекаться так называемыми "здоровыми" перекусами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала диетолог Лама Даллул из медицинского центра Seven Dimensions в интервью изданию WellnessPulse.

По словам специалиста, одна из популярных ошибок – избыточное потребление "полезных" продуктов: батончиков мюсли, протеиновых сладостей, йогуртов и т. п. Многие ошибочно считают, что такие товары безопасны из-за пометки "без сахара", "с низким содержанием жира" или "высокобелковый продукт". Однако они могут содержать большое количество искусственных добавок, подсластителей и ароматизаторов, которые придают вкус, вид и консистенцию. Если есть возможность, лучше отдать предпочтение натуральным и цельным продуктам, считает диетолог.

Второй частой ошибкой Даллул назвала полный отказ от углеводов и молочных продуктов. По ее словам, при отсутствии противопоказаний и пищевой непереносимости сбалансированное и разнообразное питание – лучший путь к здоровому снижению веса. Умеренное употребление любых продуктов не мешает прогрессу, если соблюдаются общие нормы калорийности и нутриентного состава.

Третья ошибка – увлечение "детокс-диетами" на соках и чае. По словам врача, такие программы приводят скорее к потере мышечной массы и обезвоживанию, чем к очищению организма. Системы естественной детоксикации у человека уже есть – это печень, почки и кожа. Им не требуется дополнительная "поддержка" в виде ограничительных диет.

"Такие методы только замедляют метаболизм и не дают устойчивого результата", – подчеркнула Лама Даллул.

Ранее об опасности использования ароматизаторов для дома предупредили врачи

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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