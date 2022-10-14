17 тысяч бутылок водки и ружье изъяли у жителя Балхаша

Житель Балхаша лишился 17 тысяч бутылок водки. Алкоголь оказался контрафактным, поэтому мужчину теперь ждет разбирательство, сообщает Zakon.kz.

Масштабы изъятого товара удивили даже оперативников, сообщает КТК.

25-летнего парня поймали с поличным. Водку без лицензионных знаков он продавал со склада ресторана.

Полицейские насчитали 852 ящика, в каждом из которых было по 20 бутылок. Сейчас следователи выясняют, где и каким образом этот алкоголь производили.

А когда обыскивали дом задержанного, обнаружили еще и охотничье ружье. Мужчина рассказал, что оружие нашел на дороге несколько дней назад.

Так ли это, еще предстоит разобраться. Пока же дело завели по статье "Незаконное предпринимательство".