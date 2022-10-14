В Ираке избрали президента

Абдель Латиф Рашид набрал больше голосов, чем его оппонент – действующий президент Бархам Салех, сообщает Zakon.kz.

Совет представителей (парламент) Ирака избрал в четверг Абдель Латифа Рашида новым президентом страны, сообщает ТАСС.

Во втором туре тайного голосования он набрал больше голосов, чем его оппонент Бархам Салех, до последнего момента – действующий президент Ирака.

Не дождавшись окончательных результатов голосования, Салех покинул здание парламента.

Согласно данным счетной комиссии парламента, за Рашида было подано 162 голоса, за Салеха – 99,8 бюллетеней были признаны недействительными.

Таким образом, получив большинство голосов во втором туре голосования, Рашид, который в 2003-2011 годах занимал пост министра водных ресурсов, стал десятым президентом Ирака.

Одним из первых Рашида с избранием на пост президента поздравил премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

Согласно иракской конституции, глава государства должен представлять курдскую общину страны, премьер-министр – мусульман-шиитов, а глава парламента должен принадлежать к конфессии мусульман-суннитов.

Президент избирается Советом представителей большинством в две трети голосов. Новый глава государства должен в течение 15 дней после избрания официально назначить нового премьер-министра.