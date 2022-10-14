На чем будут ездить казахстанцы в 2023 году

Китайский автоконцерн утверждает: проводники есть, автомобили – тоже!

Первая медиа-конференция топ-менеджеров евразийского подразделения китайского автоконцерна Great Wall Motor c казахстанскими журналистами и дилерами прошла 11 октября 2022 года в автомобильном хабе Mycar Almaty.

В конференции приняли участие президент Great Wall Motor Eurasia Джеймс Джанг и директор по маркетингу Кэрол Тян, директор Haval Motor Kazakhstan, компании-дистрибьютора, Акылбек Анарбаев.

Джеймс Джанг рассказал о планах компании на казахстанском рынке. В частности, были представлены модельный ряд, факторы ценовой политики, варианты адаптации моделей к требованиям и ожиданиям местного потребителя, а также локализация бренда на мультибрендовом заводе, строительство которого было анонсировано в сентябре компанией "Астана Моторс".

Также мистер Джанг не обошел вниманием кризис полупроводников.

Дефицит микрочипов – проблема глобальная, естественно, что и китайских автопроизводителей она не миновала. Great Wall Motor также пострадал от этого дефицита. Но, во-первых, у нас очень надежная цепочка поставщиков, а во-вторых, мы приложили максимум усилий, чтобы удовлетворить имеющийся на рынке спрос. Мистер Джанг

В подтверждение этих слов господин Анарбаев подчеркнул, что в дилерских центрах уже представлены модели, популярные как на глобальном рынке, так и в сопредельных Казахстану государствах. В дилерских центрах уже представлены модели, популярные как на глобальном рынке, так и в сопредельных Казахстану государствах. Это HAVAL Jolion, HAVAL Dargo, F7 и F7Х. Пикап POER будет доступен в автосалонах в ноябре 2022 года.

На казахстанский рынок GWM выводит лучшие модели HAVAL. Причины такой стратегии раскрыл Джеймс Джанг.

Бренд HAVAL – козырная карта Great Wall Motor. Мы постоянно работаем над технологиями, продуктами, спецификациями, интеллектуальными системами. И наша звездная модель HAVAL H6 создана на абсолютно новой платформе L.E.M.O.N., включившей в себя эти высокотехнологичные разработки. На этой же супер-платформе мы собираемся запустить целую серию моделей. А HAVAL Dargo, который нравится как любителям городских кроссоверов, так и поклонникам внедорожников, – уже стал эталоном китайской автопромышленности. Мы уверены, что и на казахстанском рынке он завоюет свою аудиторию и станет модным брендом. Джеймс Джанг

Фото: Haval Motor Kazakhstan

В самом Китае репутация бренда на высоком уровне. Например, модель H6 лидирует по продажам в сегменте SUV в течение 9 лет и 6 лет подряд получает номинацию "National Hero Vehicle". GWM имеет более 100 дочерних компаний в более чем 60 странах и регионах. Общие активы превышают 25,8 миллиарда долларов США, а продажи превышают один миллион автомобилей в год.

Кстати, платформа L.E.M.O.N. – это 5 лет научно-исследовательских разработок и серьезных инвестиций, но, по словам госпожи Тян, это не сказывается на конечной стоимости для потребителя, и HAVAL можно назвать "премиум-брендом по цене комфорта".

Наибольший интерес журналистов вызвали планы Great Wall Motor по мультибрендовому заводу, строительство которого было анонсировано в сентябре компанией "Астана Моторс". По словам маркетингового директора GWM Eurasia, госпожи Тян, эти планы еще не финализированы. В течение 2022-2023гг компания представит на рынке 3 новых модели и будет оценивать, какие из них пользуются наибольшим спросом, "завод – это серьезные инвестиции, поэтому в массовое производство должны идти только самые востребованные модели".

Фото: Haval Motor Kazakhstan

На вопрос журналистов о соседстве на одной производственной площадке трех конкурирующих брендов, Джеймс Джанг заметил, что "у Great Wall Motor богатая история совместных предприятий, мы хорошо знакомы с процессом, плюс мы тщательно выбирали партнера".

У "Астана Моторс" есть опыт как в создании и обеспечении на должном уровне работы завода, так и в продаже конкурирующих брендов. И мы воодушевлены целями, которые ставит перед собой Haval Motor Kazakhstan, дочерняя компания "Астана Моторс", по продвижению нашего бренда в Казахстане. Джеймс Джанг

На текущий момент в Казахстане бренд представлен в дилерских центрах в Астане, Алматы Караганде, Костанае, Петропавловске, Павлодаре, Оскемене, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Уральске и Кокшетау. До конца 2022 года дилерский центр HAVAL откроют в Семее и второй дилерский в Шымкенте. И также до конца этого года Great Wall Motor обещает казахстанским автолюбителям 1 новую модель, плюс еще две автопремьеры HAVAL состоятся в 2023!