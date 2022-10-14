Президент Туркменистана прибыл в Астану
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Ожидается, что в ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
Также Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".
Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz
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