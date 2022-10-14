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Президент Туркменистана прибыл в Астану

Президент Туркменистана прибыл в Астану Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что в ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Алихан Смаилов, Сердар Бердымухамедов

Фото: primeminister.kz

Также Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Сердар Бердымухамедов, Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

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