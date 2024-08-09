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В Астану прилетел президент Туркменистана

В Астану прилетел президент Туркменистана, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:16 Фото: primeminister.kz
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану 9 августа 2024 года. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.
В Астану прилетел президент Туркменистана, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:16

Фото: primeminister.kz

На странице Telegram-канала правительства РК отмечено, что Сердар Бердымухамедов примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Казахстан и Туркменистан поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. Так, за 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев составил 237,2 млн долларов.

Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог.

Среди них строительство новой автомобильной дороги "граница Казахстана – Гарабогаз – Туркменбаши" протяженностью 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол. Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги "Жанаозен – гр. Туркменистана" протяженностью 165 км.

Днем ранее, 8 августа, Олжас Бектенов встретил в аэропорту Астаны президентов Кыргызстана и Азербайджана. Также в столицу Казахстана прилетел глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

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