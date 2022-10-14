В Рудном у фальшивомонетчиков изъяли более 28 тысяч долларов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Костанайской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели спецоперацию. Как рассказали Zakon.kz в ведомстве, была установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, злоумышленники были задержаны в Рудном при попытке сбыть фальшивую валюту. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления также обнаружены поддельные купюры долларов. Общая сумма изъятых купюр составила свыше 28 100 долларов. Пресс-служба АФМ РК Злоумышленники задержаны, добавили в ведомстве. Также сказано, что иная информация в интересах следствия не разглашается. Читайте также 17 тысяч бутылок водки и ружье изъяли у жителя Балхаша В Таразе расследуют самоубийство школьника Развеян миф об избиении россиянина в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: