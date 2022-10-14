В Рудном у фальшивомонетчиков изъяли более 28 тысяч долларов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Костанайской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели спецоперацию. Как рассказали Zakon.kz в ведомстве, была установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр, сообщает Zakon.kz.
По данным АФМ, злоумышленники были задержаны в Рудном при попытке сбыть фальшивую валюту.
В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления также обнаружены поддельные купюры долларов. Общая сумма изъятых купюр составила свыше 28 100 долларов. Пресс-служба АФМ РК
Злоумышленники задержаны, добавили в ведомстве.
Также сказано, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ