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В Рудном у фальшивомонетчиков изъяли более 28 тысяч долларов

сбыт поддельная валюта Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Костанайской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели спецоперацию. Как рассказали Zakon.kz в ведомстве, была установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, злоумышленники были задержаны в Рудном при попытке сбыть фальшивую валюту.

В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления также обнаружены поддельные купюры долларов. Общая сумма изъятых купюр составила свыше 28 100 долларов. Пресс-служба АФМ РК

Злоумышленники задержаны, добавили в ведомстве.

Также сказано, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

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