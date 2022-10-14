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В убийстве юриста в Алматы подозревают экс-супруга

В убийстве юриста в Алматы подозревают экс-супруга Фото: unsplash
В ночь на 12 октября в одной из больниц Алмалинского района Алматы скончалась женщина-юрист Айман Асанова. По словам адвоката Гульнары Жуаспаевой, она умерла от рук бывшего супруга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом адвокат написала на своей странице в Facebook.

Вчера, прочитав... о ее смерти, сразу сказала, что это ее муж. Потом все подтвердилось.Гульнара Жуаспаева

Адвокат выразила соболезнования родным и близким Айман Асановой, а также пообещала помочь со следствием и судом.

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ссылаясь на ст. 201 УПК РК, отметили, что детали по делу разглашению не подлежат.

Обновлено в 12:06

Позднее в ведомстве подтвердили информацию.

Департамент полиции города Алматы подтверждает, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин Н., 1974 года рождения. Ход следствия находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы, - говорится в сообщении на polisia.kz.

Ранее стало известно, что в Алматы убили женщину-юриста Айман Асанову. По данным полицейских, она 8 октября 2022 года около 23:00 со множественными ножевыми ранениями была доставлена в одну из больниц Алмалинского района. Айман Асанова скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 УК РК ("Убийство"), подозреваемый установлен. Сообщалось, что принимаются меры к его задержанию.

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