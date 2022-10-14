В Казахстане дорожает уголь

Казахстанцы стали больше платить за уголь. К такому выводу пришли аналитики. По их данным, уголь для населения подорожал на 3% за месяц и сразу на 11% за год, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, по Казахстану розничная цена за 1 тонну каменного угля за год выросла с 13,7 тыс. до 15 тыс. тенге.

В отчете сказано, что самый дорогой уголь продавался в Таразе и Уральске. А именно – по 19,5 тыс. и 19,3 тыс. тенге.

Также высокие цены выявлены в Жезказгане (16,4 тыс. тг), Алматы (16,2 тыс. тг) и Талдыкоргане (16 тыс. тг).

Кроме того, эксперты отмечают, что почти треть добытого угля в Казахстане уходит на экспорт. Он увеличился на 16,3%.

В начале сентября в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили: по сравнению с 2021 годом на разрезе Шубарколь цена снижена. Остальные разрезы держат прошлогодние цены.

Также глава ведомства Каирбек Ускенбаев уточнил, что запасов угля достаточно.