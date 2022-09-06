В Казахстане назвали цену на уголь

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК приняло меры по сохранению прошлогодней стоимости угля в разрезах и на складах. Об этом заявил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, сообщает Zakon.kz.

Как заявил министр, по сравнению с прошлым годом на разрезе Шубарколь цена снижена – было 6224 тенге. Остальные разрезы держат прошлогодние цены.

Также достигнута договоренность с угольными разрезами и АО НК "Казахстан темир жолы" не повышать цены.

Сейчас самая низкая цена на тупиках в Северо-Казахстанской области – за одну тонну 14,5 тыс. тенге. В Атбасаре, Каражыра – 14,5 тыс. тенге, Шубарколь – 15 тыс. тенге. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По словам Ускенбаева, каждый день в 21:30 будет проводиться совещание по данному вопросу.

Несмотря на это, и на то, что запасов угля достаточно, население закупает его медленно. Речь идет о Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях. На текущий момент закуплен лишь 31% от объема, потребляемого населением.

Министр считает, что местным исполнительным органам этих регионов уже необходимо принимать срочные меры.

В январе – июле добыто 66,4 млн тонн угля. Существенный прирост дали разрезы "Шубарколь Комир", "Восточный", "Майкубен-Вест" и "Каражыра".

При этом на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 млн тонн, энергопроизводящим предприятиям – 35 млн тонн, промышленным предприятиям – 4,2 млн тонн. Каирбек Ускенбаев

На экспорт отправлено 19 млн тонн.

В целом, во всех регионах накоплены достаточные запасы угля, железные дороги обеспечивают перевозку угля в полном объеме. Каирбек Ускенбаев

По данным аналитиков, в Казахстане в марте 2022 года тонну угля можно было приобрести за 14,7 тыс. тенге. В отчете исследователей сказано, что среди крупных городов страны самый дорогой уголь продавали в Таразе — 20,1 тыс. тенге за тонну.

Самый дешевый уголь — в Караганде: 11,7 тыс. тенге за тонну.