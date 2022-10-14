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Председательство в СНГ перейдет Кыргызстану в 2023 году

Казахстан СНГ председательство передача Кыргызстан Фото: akorda.kz
На пресс-конференции после заседания Совета глав СНГ заместитель премьер-министра РК, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что принято решение передать эстафету председательства в СНГ Кыргызстану в следующем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По итогам саммита принято решение передать эстафету председательства в СНГ Кыргызстану в следующем году и провести очередной саммит организации в городе Бишкеке.Мухтар Тлеуберди

Он напомнил, что в 2022 году Казахстан председательствует в органах СНГ.

Поэтому нам выпала честь принимать сегодня в Астане саммит Содружества. Подходы нашей страны к развитию сотрудничества в рамках этого объединения всем хорошо известны. Республика Казахстан рассматривает углубление сотрудничества в формате СНГ как одно из приоритетных направлений своей внешней политики.Мухтар Тлеуберди

По его словам, Казахстан стоял у истоков создания этой организации. 21 декабря 1991 года в Алматы была принята Декларация, утвердившая цели и принципы деятельности Содружества Независимых Государств. Этим документом был заложен прочный фундамент многостороннего интеграционного взаимодействия.

Сегодня, спустя три десятилетия, с уверенностью можно констатировать, что СНГ превратилось в авторитетную международную структуру, которая обеспечивает поступательное развитие ее государств-участников на основе принципов взаимопонимания и учета интересов друг друга.Мухтар Тлеуберди

Он подчеркнул, что за эти годы общими усилиями в СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативная правовая база, наработан уникальный опыт практически во всех сферах сотрудничества.

Министр отметил, что в ходе состоявшегося саммита главы государств вновь подтвердили востребованность этой организации, отметили настрой на укрепление многостороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего повышения эффективности деятельности СНГ. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подвел основные итоги председательства Казахстана в Содружестве и выдвинул ряд практических инициатив.

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