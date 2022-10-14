В Усть-Каменогорске спасли кота, просидевшего на дереве 4 дня

В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь "усатому заложнику". Жалобное мяуканье заметили четыре дня назад жители дома по пр. Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, кот забрался высоко на дерево и не смог самостоятельно спуститься на землю.

За помощью к спасателям ДЧС ВКО жители обратились 14 октября. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы ЧС пытались добраться до животного, однако понадобилась автолестница. Установив ее на высоту пятого этажа, спасатели благополучно сняли "усатого заложника", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, кот был очень напуган и истощен.

Глядя на его состояние, один из жителей дома решил приютить его и оставил у себя. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: Instagram/shygysqaz_tjd

В областном ДЧС напомнили, что при чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру "112".

Ранее сообщалось, что в Риддере спасатели вытащили из ямы глубиной 2,5 метра корову по кличке Матруша. Хозяева искали пропавшее животное два дня. О нахождении исчезнувшей коровы ее хозяевам сообщили соседи.