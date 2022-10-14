Путин предложил активизировать сотрудничество СНГ с ОДКБ и ШОС

Активно развивать сотрудничество СНГ с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в области борьбы с терроризмом и укрепления региональной безопасности предложил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширения сотрудничества между СНГ и ОДКБ.

На предыдущих встречах лидеров СНГ неоднократно говорилось о важности активизации совместной работы по укреплению безопасности в нашем общем регионе и развитию взаимодействия между СНГ и ОДКБ. Мы поддерживаем предложенное на наше утверждение решение о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ. Такой статус не мешает, а, наоборот, создает дополнительные возможности, чтобы использовать эти площадки для консультаций, встреч и обсуждения вопросов и поиска решений. Владимир Путин

Также он подчеркнул, что целесообразно в полной мере использовать потенциал взаимодействия СНГ и ШОС, в частности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Конкретные возможности для этого дает подписанная главами государств Содружества Программа сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

При всем интенсивном взаимодействии в рамках СНГ надо признать, что, к сожалению, появляются нестыковки, разногласия, и конфликты. (…) Нужно стремиться к тому, чтобы находить выход из ситуации, где бы они ни возникали. Мы приветствуем посреднические усилия, чьи бы они ни были, только бы они пошли на пользу, к успокоению ситуации, на пользу всем участникам конфликта. В том числе это касается партнеров откуда бы то ни было – из Соединенных Штатов, из Европы. Владимир Путин

14 октября под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в узком составе. По его словам, в соответствии с приоритетами своего председательства Казахстан стремился консолидировать усилия государств-участников по многим направлениям с учетом текущих процессов мирового развития.