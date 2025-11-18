Олжас Бектенов обсудил развитие торговли и сотрудничества на заседаниях ШОС

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Владимира Путина с главами делегаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в заседаниях Совета глав правительств стран ШОС в узком и расширенном форматах, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе коллективной встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Отмечено, что вклад стран ШОС в мировую экономику за годы деятельности Организации вырос более чем в 2 раза и на сегодня превышает 30%.

Товарооборот Казахстана с государствами – членами ШОС только по итогам прошлого года превысил 67 млрд долларов.

В узком формате участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня. Внимание уделено дальнейшему совершенствованию деятельности Организации с учетом договоренностей, достигнутых главами государств по итогам Тяньцзиньского саммита ШОС (31 августа – 1 сентября т.г.).

В расширенном составе обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области финансового сектора, транспорта и логистики, цифровой сферы и ИИ, водных ресурсов, экологии и др.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Тяньцзиньском саммите поддержал практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли. Сегодня страны ШОС уже формируют треть глобального ВВП, наша внутренняя торговля близка к 1 трлн долларов. Обладая значительным экономическим потенциалом, Организация стремится к всестороннему экономическому росту на основе равноправного партнерства. В данном контексте важно развивать и прагматично использовать имеющиеся ресурсы для стимулирования предсказуемой торговли". Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания СГП ШОС подписан ряд документов в области многостороннего торгово-экономического сотрудничества, транспортного сообщения, социального развития и защиты и др.