Новую должность получил Данияр Мейрхан, в отношении которого заводили дело

Бывший начальник отдела полиции Тюлькубасского района Департамента полиции Туркестанской области Данияр Мейрхан, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, получил новую должность. Его назначили командиром Полка патрульной полиции Шымкента, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook он обратился к жителям Тюлькубасского района, которых поблагодарил за поддержку.

Я благодарен местным жителям за то, что они с уважением относились к действиям полицейских. Уверен, мои коллеги сохранят низкий уровень правонарушений в районе, а мне руководство поручило наводить порядок в Шымкенте, время идти дальше. Данияр Мейрхан

В Департаменте полиции Шымкента подтвердили, что Данияр Мейрхан назначен командиром Полка патрульной полиции.

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции сообщили, что Антикоррупционной службой по Шымкенту досудебное расследование в отношении Данияра Мейрхана "прекращено в порядке ст. 35 ч. 1 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса РК".

В ДП Туркестанской области направлены материалы для привлечения Данияра Мейрхана к дисциплинарной ответственности. Пресс-служба Антикора

В ведомстве отметили, что иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В конце апреля 2022 года сотрудники Управления собственной безопасности Департамента полиции Шымкента задержали начальника Тюлькубасского РОВД ДП Туркестанской области Данияра Меирхана. Его заподозрили в мошеннических действиях в особо крупном размере в отношении автосалона.

В начале мая стало известно, что Данияра Меирхана отпустили под залог в 40 млн тенге. Позднее он был временно отстранен от занимаемой должности.