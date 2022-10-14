Новую должность получил Данияр Мейрхан, в отношении которого заводили дело
На своей странице в Facebook он обратился к жителям Тюлькубасского района, которых поблагодарил за поддержку.
Я благодарен местным жителям за то, что они с уважением относились к действиям полицейских. Уверен, мои коллеги сохранят низкий уровень правонарушений в районе, а мне руководство поручило наводить порядок в Шымкенте, время идти дальше.Данияр Мейрхан
В Департаменте полиции Шымкента подтвердили, что Данияр Мейрхан назначен командиром Полка патрульной полиции.
Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции сообщили, что Антикоррупционной службой по Шымкенту досудебное расследование в отношении Данияра Мейрхана "прекращено в порядке ст. 35 ч. 1 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса РК".
В ДП Туркестанской области направлены материалы для привлечения Данияра Мейрхана к дисциплинарной ответственности.Пресс-служба Антикора
В ведомстве отметили, что иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
В конце апреля 2022 года сотрудники Управления собственной безопасности Департамента полиции Шымкента задержали начальника Тюлькубасского РОВД ДП Туркестанской области Данияра Меирхана. Его заподозрили в мошеннических действиях в особо крупном размере в отношении автосалона.
В начале мая стало известно, что Данияра Меирхана отпустили под залог в 40 млн тенге. Позднее он был временно отстранен от занимаемой должности.