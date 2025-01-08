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Политика

Экс-зампред КНБ Руслан Сейсембаев получил новую должность

Экс-зампред КНБ Руслан Сейсембаев получил новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 14:38 Фото: gov.kz
Новым начальником Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Шымкенту назначен Руслан Сейсембаев, сообщает Zakon.kz.

Назначение бывшего заместителя председателя КНБ на новую должность агентству Kazinform официально подтвердили в пресс-службе ДКНБ по Шымкенту.

Руслан Сейсембаев окончил Академию Комитета национальной безопасности РК.

В 1997-2008 годах он служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

В 2008-2023 годах был на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

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С апреля 2023 года занимал должность зампредседателя КНБ РК. В сентябре 2024-го распоряжением президента освобожден от занимаемой должности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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