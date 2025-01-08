Экс-зампред КНБ Руслан Сейсембаев получил новую должность
Фото: gov.kz
Новым начальником Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Шымкенту назначен Руслан Сейсембаев, сообщает Zakon.kz.
Назначение бывшего заместителя председателя КНБ на новую должность агентству Kazinform официально подтвердили в пресс-службе ДКНБ по Шымкенту.
Руслан Сейсембаев окончил Академию Комитета национальной безопасности РК.
В 1997-2008 годах он служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.
В 2008-2023 годах был на руководящих должностях в органах национальной безопасности.
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С апреля 2023 года занимал должность зампредседателя КНБ РК. В сентябре 2024-го распоряжением президента освобожден от занимаемой должности.
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