Экс-зампред КНБ Руслан Сейсембаев получил новую должность

Новым начальником Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Шымкенту назначен Руслан Сейсембаев, сообщает Zakon.kz.

Назначение бывшего заместителя председателя КНБ на новую должность агентству Kazinform официально подтвердили в пресс-службе ДКНБ по Шымкенту.

Руслан Сейсембаев окончил Академию Комитета национальной безопасности РК.

В 1997-2008 годах он служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

В 2008-2023 годах был на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

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С апреля 2023 года занимал должность зампредседателя КНБ РК. В сентябре 2024-го распоряжением президента освобожден от занимаемой должности.