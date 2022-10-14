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Токаев призвал решать вопрос с определением границ стран региона мирным путем

Токаев призвал решать вопрос с определением границ стран региона мирным путем Фото: pxhere
14 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" призвал решать вопрос с определением границ стран региона мирным путем, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

14 октября в Астане проходит саммит "Центральная Азия – Россия".

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Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан Центральная Азия
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