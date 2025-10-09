#АЭС в Казахстане
События

Казахстан выступил за создание Совета министров стран ЦА и России по экологическим вопросам

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 20:25 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 октября на саммите "Центральная Азия – Россия" призвал страны региона объединить усилия в решении экологических проблем и уделить особое внимание сохранению водных ресурсов Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что государства региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами, требующими системных и согласованных действий.

"В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия", – заявил Токаев.

Президент также отметил, что особую обеспокоенность вызывает вопрос водной безопасности, и предложил использовать современные технологии для мониторинга состояния природных ресурсов.

"Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул он.

Кроме того, Токаев акцентировал внимание на необходимости цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о шагах, предпринимаемых Казахстаном в этом направлении.

"На днях в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта, нацеленный на создание целостной экосистемы отечественных разработок в партнерстве с мировыми компаниями, в том числе и с российскими. Запущен национальный суперкомпьютер, поставлена задача ввода в действие второго суперкомпьютера. Реализуется специальная госпрограмма, охватывающая более 400 тысяч студентов, начат процесс создания Исследовательского университета в области искусственного интеллекта", – сообщил президент.

По его словам, Казахстан заинтересован в обмене опытом и развитии совместных исследовательских инициатив.


"Выстраивание долгосрочного продуктивного сотрудничества с Россией, одним из мировых лидеров в научных и производственных инновациях, для Казахстана представляет особый интерес и рассматривается как приоритетное направление двустороннего взаимодействия", – добавил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Казахстане Региональный совет по ядерно-топливному циклу.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
