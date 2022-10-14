Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские заключенные вошли в Топ-5 на ЧМ по шахматам

Шахматы Турнир Заключенных Фото: Instagram/kazchess
Шахматисты исправительных учреждений Казахстана попали в пятерку сильнейших команд Межконтинентального чемпионата среди заключенных. Соревнования проходили в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

При содействии Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и Казахстанской федерации шахмат осужденные Казахстана приняли участие в Чемпионате мира по шахматам Championship for Prisoners-2022.

По данным КФШ, представители Казахстана в командном зачете заняли 4 и 5 места. Призовые места остались за шахматистами из Монголии (1-е место) и Индии (2-е, 3-е места – две команды).

Нам, как федерации, очень важна и социальная составляющая, которая дает возможность участия в таких масштабных мероприятиях всем людям, независимо от жизненных обстоятельств. Для нас это большая социальная ответственность быть своего рода проводником для дальнейшей адаптации заключенных в общество. Все участники были очень благодарны возможности приобщиться к такому событию с мировой значимостью.Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ануар Исмагамбетов

Казахстан был представлен двумя командами (восемь лучших шахматистов), которые прошли онлайн-отбор среди 56 участников.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Мяч Марадоны выставят на аукцион

Жаркие матчи выходных: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

Андрей Скабелка подвел итог матча с "Адмиралом"

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
министр
Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления