Казахстанские заключенные вошли в Топ-5 на ЧМ по шахматам

Шахматисты исправительных учреждений Казахстана попали в пятерку сильнейших команд Межконтинентального чемпионата среди заключенных. Соревнования проходили в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

При содействии Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и Казахстанской федерации шахмат осужденные Казахстана приняли участие в Чемпионате мира по шахматам Championship for Prisoners-2022.

По данным КФШ, представители Казахстана в командном зачете заняли 4 и 5 места. Призовые места остались за шахматистами из Монголии (1-е место) и Индии (2-е, 3-е места – две команды).

Нам, как федерации, очень важна и социальная составляющая, которая дает возможность участия в таких масштабных мероприятиях всем людям, независимо от жизненных обстоятельств. Для нас это большая социальная ответственность быть своего рода проводником для дальнейшей адаптации заключенных в общество. Все участники были очень благодарны возможности приобщиться к такому событию с мировой значимостью. Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ануар Исмагамбетов

Казахстан был представлен двумя командами (восемь лучших шахматистов), которые прошли онлайн-отбор среди 56 участников.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.