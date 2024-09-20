Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции

В ночь на 21 сентября в Анкаре фигуристка Софья Самоделкина вошла в пятерку Гран-при среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

После проката произвольной программы во второй день соревнований Самоделкина некоторое время даже лидировала, занимая первую строчку в списке участников.

Фото: isuresults

Допустив помарку фигуристка получила за произвольную программу оценку 117.44, а сумма за две программы составила 174.58 балла. Это позволило ей занять четвертую строчку. До пьедестала казахстанской спортсменке не хватило восемь баллов.

Протокол произвольной программы, фото: Telegram/Team Samodelkina

"Цель заявить о себе выполнена на отлично", – отметили фанаты фигуристки.

По их мнению, вполне достойный результат при:

смене гражданства;

переезде в другую страну;

смене тренера.

Кстати, Самоделкина поблагодарила своего тренера Эльмиру Турганову в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Произвольную программу Самоделкина исполнила под известную Ave Maria.

19 сентября мы сообщали, что Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при в Турции.