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Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 03:23 Фото: YouTube/Skating ISU
В ночь на 21 сентября в Анкаре фигуристка Софья Самоделкина вошла в пятерку Гран-при среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

После проката произвольной программы во второй день соревнований Самоделкина некоторое время даже лидировала, занимая первую строчку в списке участников.

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 03:23

Фото: isuresults

Допустив помарку фигуристка получила за произвольную программу оценку 117.44, а сумма за две программы составила 174.58 балла. Это позволило ей занять четвертую строчку. До пьедестала казахстанской спортсменке не хватило восемь баллов.

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 03:23

Протокол произвольной программы, фото: Telegram/Team Samodelkina

"Цель заявить о себе выполнена на отлично", – отметили фанаты фигуристки.

По их мнению, вполне достойный результат при:

  • смене гражданства;
  • переезде в другую страну;
  • смене тренера.

Кстати, Самоделкина поблагодарила своего тренера Эльмиру Турганову в Instagram-сторис.

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 03:23

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Произвольную программу Самоделкина исполнила под известную Ave Maria.

19 сентября мы сообщали, что Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при в Турции.

Алия Абди
Астана Анкара Казахстан Турция 2024 год Хорошие новости Спортсмены Фанаты Танцы
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