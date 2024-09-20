Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции
После проката произвольной программы во второй день соревнований Самоделкина некоторое время даже лидировала, занимая первую строчку в списке участников.
Фото: isuresults
Допустив помарку фигуристка получила за произвольную программу оценку 117.44, а сумма за две программы составила 174.58 балла. Это позволило ей занять четвертую строчку. До пьедестала казахстанской спортсменке не хватило восемь баллов.
Протокол произвольной программы, фото: Telegram/Team Samodelkina
"Цель заявить о себе выполнена на отлично", – отметили фанаты фигуристки.
По их мнению, вполне достойный результат при:
- смене гражданства;
- переезде в другую страну;
- смене тренера.
Кстати, Самоделкина поблагодарила своего тренера Эльмиру Турганову в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Произвольную программу Самоделкина исполнила под известную Ave Maria.
19 сентября мы сообщали, что Софья Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при в Турции.