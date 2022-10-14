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Прокуратура Актау опротестовала мягкий приговор мужчине, прыгнувшему на котенка

Прокуратура Актау опротестовала приговор мужчине, прыгнувшему на котенка Фото: Генпрокуратура РК
В прокуратуре города Актау опротестовали приговор мужчине, прыгнувшему на голову котенка, причинив ему травмы, повлекшие увечье, сообщает Zakon.kz.

Информацией об этом поделился адвокат Джохар Утебеков в Facebook.

4 октября, примерно 22:00 пьяный 35-летний мужчина прыгнул на голову котенку. Инцидент произошел в 6-м микрорайоне города Актау.

Мужчину осудили по ч.1 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" к 60 часам общественных работ.

Мягкий приговор вызвал резонанс в обществе и в актауском городском суде были вынуждены объяснить причину столь мягкого приговора.

Ордабаев Д. был предан суду по ч. 1 статьи 316 УК РК, квалификация в суде не оспаривалась участниками процесса. Суд не вправе самостоятельно вменить более тяжкое обвинение. Прокурор, согласно статьи 340 УПК РК, вправе изменить обвинение, но данным правом не воспользовался. Пресс-служба Актауского городского суда

Отмечалось, что существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства судом не установлено, а значит, и оснований для возврата дела прокурору не имелось.

Кроме того, подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, что суд посчитал смягчающим обстоятельством.

12 октября 2022 года прокурор города Актау Берик Кулмагамбет подал апелляцию на приговор.

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