Илон Маск попал под следствие федеральных властей США из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на судебный документ.

Говорится, что в документе не сказано, что именно расследуют федеральные власти США и какие именно органы этим занимаются. Twitter, который подал в суд на Маска в июле, чтобы заставить его закрыть сделку, заявил, что адвокаты Маска потребовали "следственной тайны", когда отказались передать документы, запрашиваемые им.

Twitter несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателя с федеральными властями, однако ответа на него не последовало. После того как компания запросила документы через суд, адвокаты Маска предоставили "журнал привилегий" со списком документов, которые не следует обнародовать.

Twitter в судебном заявлении также обвиняет юридическую команду Маска в том, что она не предоставила проекты уведомлений со своей стороны Комиссии по ценным бумагам и Федеральной торговой комиссии США в рамках текущего судебного спора.

Между тем издание Politico сообщило, что власти США обеспокоены "захватом" социальной сети Twitter со стороны Маска. По мнению авторов материала, эти шаги предпринимателя могут создать немало проблем для республиканцев и демократов, а также привести к возвращению Дональда Трампа на пост президента страны.

11 октября 2022 года стало известно, что инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании.