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На Илона Маска снова завели судебное дело

Снова завели судебное дело Фото: Instagram/elonmusk
Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, сообщает Zakon.kz.

Согласно словам истца Джузеппе Пампена, Маск "все время блефовал", отказываясь от сделки, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, из иска следует, что обвинения Маска в адрес Twitter обвалили цену акций, нанеся ущерб инвесторам и одновременно поставив бизнесмена в более выгодное положение на переговорах.

В апреле этого года Илон Маск согласился приобрести социальную сеть за 44 миллиарда долларов. Однако, как заявил Маск, Twitter не оправдал его ожиданий. Миллиардер отказался от сделки из-за несоблюдения его условий. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

4 октября стало известно, что миллиардер снова захотел приобрести соцсеть. Он предложил соцсети возобновить сделку по продаже по первоначальной стоимости 54,2 доллара за акцию.

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