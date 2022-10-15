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Отоларинголог: храп грозит человеку внезапной смертью во сне

Храп может стать причиной смерти во сне Фото: pixabay
Храп может быть вызван проблемами с носовым дыханием. Это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки и другие проблемы, сообщает Zakon.kz.

Храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Об этом рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко, сообщает URA.RU.

Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне.Ольга Мальченко

По словам специалиста, храп является лишь симптомом другого заболевания. Храп — это всегда вторичная причина, он бывает трех уровней.

Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также это может быть проблема избыточного веса.Ольга Мальченко

Ранее физиолог Александр Савелов-Дерябин назвал храп сигналом развития инсульта. Он объяснил, что состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях.

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