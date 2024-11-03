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Причины заложенности носа без простуды назвала эксперт

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 18:53 Фото: pixabay
Британский терапевт Элли Кэннон рассказала, что проблемы с дыханием могут возникать из-за искривления носовой перегородки, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с Daily Mail отметила, что заложенность носа не по причине острых респираторных заболеваний и аллергии носит название хронический неаллергический ринит. Некоторые препараты, такие как лекарства от гипертонии и противовоспалительные обезболивающие (например, ибупрофен)могут стать провокаторами такого состояния. Нос также "перестает дышать" из-за чрезмерного использования назальных спреев и противоотечных средств.

Как уточнила врач, длительный ринит может быть вызван работой с промышленными химикатами, регулярным употреблением алкоголя или острой пищей. В некоторых случаях проблемы с дыханием обусловлены физиологическими нарушениями – разрастанием в носу полипов (тканей, выступающих над слизистой оболочкой) и искривлением носовой перегородки. Два этих фактора можно устранить, если прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Ранее врач развенчал миф о целебных свойствах бани.

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