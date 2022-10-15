15 октября начинается первый визит Сердара Бердымухамедова в Казахстан

15 октября начнется первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, сообщает Zakon.kz

В рамках визита, как отмечено в Telegram-канале Акорды, планируется проведение переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова, а также подписание значимых двусторонних документов.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану 14 октября. В аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что лидер Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".