В Казахстане QR заменит ЭЦП на всех порталах госуслуг
Министр считает, что в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы казахстанцам было удобно пользоваться электронными услугами.
Он уточнил, что Верховный Суд уже разработал и внедрил первым в стране данный механизм доступа к информсистеме и подписания через QR, который и удобен, и безопасен.
Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer.Багдат Мусин
Кроме того, министр прокомментировал вопрос, когда услугополучатели после получения SMS о готовности того или иного документа по приходу в ЦОН узнают, что он еще не доставлен.
Здесь отмечу, что мы усовершенствуем этот механизм, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН.Багдат Мусин
Также, как добавил министр цифрового развития, в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике.
Такую инициативу, по словам Мусина, выдвинул Минздрав.
Как заявляет министр Мусин, больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства.
В свою очередь по инициативе Министерства юстиции было рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации.
Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы.Багдат Мусин
В заключение министр заявил, что поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, МЮ, МФ) и Правительству для граждан выработать механизм по введению платности для иностранцев с 2023 года.
В начале сентября глава Минцифры признался, что ЭЦП "всех просто заколебала".
На самом деле я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее... Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало.Багдат Мусин