В Казахстане QR заменит ЭЦП на всех порталах госуслуг

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 14 октября провел заседание по вопросам оказания государственных услуг. По его словам, на повестке стояли вопросы по отмене ЭЦП, получения документов в ЦОНе, прикрепления к поликлинике, сообщает Zakon.kz.

Министр считает, что в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы казахстанцам было удобно пользоваться электронными услугами.

Он уточнил, что Верховный Суд уже разработал и внедрил первым в стране данный механизм доступа к информсистеме и подписания через QR, который и удобен, и безопасен.

Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer. Багдат Мусин

Кроме того, министр прокомментировал вопрос, когда услугополучатели после получения SMS о готовности того или иного документа по приходу в ЦОН узнают, что он еще не доставлен.

Здесь отмечу, что мы усовершенствуем этот механизм, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН. Багдат Мусин

Также, как добавил министр цифрового развития, в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике.

Такую инициативу, по словам Мусина, выдвинул Минздрав.

Как заявляет министр Мусин, больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства.

В свою очередь по инициативе Министерства юстиции было рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации.

Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы. Багдат Мусин

В заключение министр заявил, что поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, МЮ, МФ) и Правительству для граждан выработать механизм по введению платности для иностранцев с 2023 года.

В начале сентября глава Минцифры признался, что ЭЦП "всех просто заколебала".