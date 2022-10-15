Названы самые гармоничные зодиакальные пары в отношениях

Зодиакальный круг состоит из 12 созвездий. Астрологи уверены, что любовная совместимость зависит от многих факторов, в том числе от зодиакальной принадлежности, сообщает Zakon.kz.

Эксперты, как отмечено в публикации ФТаймс, рассказали, кто они – половинки одного целого, между которыми происходит настоящая химия.

Первыми в списке идут Козерог и Телец. Сказано, что у них самые прочные и прекрасные отношения. Между ними всегда царит абсолютное взаимопонимание. Они ощущают рядом по-настоящему родственную душу.

Следом идут Водолей и Весы. Оба этих знака независимые и творческие. В этой паре партнеры готовы пойти на уступки друг другу.

У Рыбы и Скорпиона разные взгляды на жизнь, но они интуитивно тянутся друг к другу. Самое главное, что они чувствуют друг друга.

Телец и Рак. Основа отношений между этими знаками зодиака – благодарность друг другу за поддержку и любовь. Конфликты между ними бывают крайне редко,

Из Овна и Водолея выходит настоящая команда. Любовь Овна и Водолея – это постоянное движение, путешествия, стремление вперед, к новым горизонтам.

Водолею подходят и Близнецы. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, идеально дополняют друг друга и ценят личные границы партнера.

Одинаково смотрят на мир и большинство вещей и событий Рак и Скорпион. Им всегда есть о чем и поговорить, и помолчать.

Лев и Стрелец – это страсть, полная самоотдача и жизнь ради партнера. Они умеют прощать и совсем не злопамятны.

Из Девы и Тельца получаются прекрасные любовники и настоящие друзья. Их желания просты, а главное – одинаковы. В основе этого союза лежат искренние глубокие чувства.

Весы и Близнецы оба любят узнавать что-то новое, стремиться вперед, быть первооткрывателями. Основа их отношений – взаимное доверие и, прежде всего, дружба и поддержка.

Наиболее энергичная пара во всем зодиакальном круге – Стрельцы и Овны. Оба стремятся к испытаниям и экспериментам. Душевные силы черпают в поддержке друг друга.

Рыбы и Рак: мечтатели и романтики, между которыми сразу же возникает по-настоящему космическая связь. Этим знакам очень удобно друг с другом в быту.

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