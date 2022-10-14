Астрологи раскрыли главный секрет счастья каждого знака зодиака

Как представителям зодиакального круга стать счастливыми, рассказали эксперты по звездам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, астрологи дали простые и эффективные рекомендации.

Овен

Для представителей этого знака зодиака счастье - абсолютно материально.

Овны по-настоящему счастливы и чувствуют себя полноценными, когда на их карте достаточная сумма денег. Именно финансовая стабильность дарит им истинный комфорт и душевный покой.

Телец

Рожденные под данным созвездием постоянно сравнивают себя с другими.

Для Тельцов главное — не быть хуже кого-то. В этом их настоящее счастье, несмотря на то, что в погоне за тем, чтобы быть на кого-то похожим, Тельцы теряют свою оригинальность и уникальность.

Близнецы

Представители данного знака - самые противоречивые из зодиакального круга.

Близнецы и сами не знают, что им нужно для того, чтобы стать по-настоящему счастливыми. Поэтому они постоянно мечутся между разными занятиями, вещами, людьми в поисках того самого счастья. Скорее всего, их счастье зависит от настроения, и главное для них — быть в комфорте и позитиве.

Рак

В домашнем тепле и уюте кроется счастье рожденных под этим созвездием.

Раки будут самыми счастливыми в тот момент, когда придут в уютный дом, почувствуют аромат ужина, услышат звонкий детский смех и увидят улыбку второй половинки.

Лев

Настоящее счастье для представителей этого царственного знака зодиака - внимание, слава и роскошь и признание окружающих.

Львы чувствуют себя как рыба в воде, когда они в центре внимания, на публике, на сцене. Всю жизнь они тратят на то, чтобы быть лучше всех и утереть кому-то нос.

Дева

Рожденные под данным созвездием счастливы, когда все вокруг и они сами идеальны, когда события развиваются так, как они хотят.

Если же этого не происходит, Девы изведут вас своими придирками и критикой, или же займутся самобичеванием, если они допустили ошибку.

Весы

В красоте вокруг кроется счастье представителей данного знака.

Весы — это истинные эстеты. Они сами за собой следят и требуют от других того же. В их доме всегда чисто, комфортно и уютно. Их окружают предметы культуры и искусства. Только в таком окружении они чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Скорпион

Счастье Скорпионов - постоянные соревнования с другими и, конечно же, победы.

Это самый конфликтный знак зодиака, который получает настоящее удовольствие, уничтожая конкурентов и врагов. Они, чаще всего, сами провоцируют выяснение отношений и конфликты, чтобы показать, что они лучше и сильнее.

Стрелец

Стрельцы счастливы, когда они не дома, а если быть конкретнее — они счастливы в дороге, путешествиях, от свободы и новых впечатлений.

Им нужно постоянно ощущать адреналин, и поэтому они находят его в экстремальном спорте и прочих приключениях.

Козерог

Счастье Козерогов кроется в стабильной и размеренной жизни.

Они постоянно что-то планируют, просчитывают и просто ненавидят форс-мажоры и неожиданности. Кроме того, им важен карьерный рост и высокие должности с неплохой зарплатой.

Водолей

Для счастья рожденным под этим созвездием ничего не нужно.

Водолеи довольствуются тем, что у них есть на данный момент. Они счастливы, когда ощущают гармонию внутри себя, а на внешние показатели они вообще никогда не обращают внимания.

Рыбы

Рыбам жизненно важно быть кому-то нужными.

Им нужны теплые слова, объятия, убеждения в том, что все будет хорошо и они не одни. Главное для представителей этого знака — встретить свою родственную душу, человека, с которым можно поговорить обо всем на свете и по-настоящему открыться.

Ранее астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, представители которых могут остаться с пустым карманом в ноябре. В тройку вошли рожденные под созвездиями Стрельцов, Весов и Львов.