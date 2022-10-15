Из Казахстана пытались вывезти 20 цистерн с топливом под видом растворителя
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности рассказали Zakon.kz, что с 8 по 11 октября на железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана.
По данным ведомства, транспортировка двадцати железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков "Уайт-спирит".
Задержанный груз по компетенции передан в Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.Пресс-служба КНБ РК
В сентябре из Казахстана в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ