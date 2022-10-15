Из Казахстана пытались вывезти 20 цистерн с топливом под видом растворителя

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Комитете национальной безопасности рассказали Zakon.kz, что с 8 по 11 октября на железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана.

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