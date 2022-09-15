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Из Казахстана в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге

Из Казахстана в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге Фото: polisia.kz
Незаконный вывоз драгоценных металлов через аэропорт Алматы в ОАЭ выявлен подразделениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности МВД. Деятельность преступной группы пресечена, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте polisia.kz, контрабанда золота на более 80 млн тенге осуществлялась в обход государственного контроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции.

В Международном аэропорту Алматы был задержан казахстанец при попытке дачи взятки в размере 600 долларов сотруднику Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции на транспорте за пронос "посылки" через зону таможенного и пограничного контроля. У задержанного во время личного досмотра изъяты 1200 долларов.

Из Казахстана в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге

Фото: polisia.kz

Также в здании воздушной гавани мегаполиса был задержан сообщник казахстанца – гражданин КНР, который должен был осуществить доставку золота из Алматы в Дубай.

У него в сумке полицейскими обнаружено и изъято золото в слитках кустарного производства весом 3 кг 200 г на сумму свыше 84 млн тенге, – говорится в сообщении.

В Алматы в коттедже казахстанца с санкции следственного суда проведен обыск. По месту жительства подозреваемого изъяты электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках.

В настоящее время решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания. Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы, – следует из сообщения.

2 августа сообщалось, что гражданин США, вылетавший авиарейсом Алматы – Стамбул, задержан в зале вылета Международного аэропорта Алматы. У него были обнаружены пластины из желтого металла в количестве 10 штук общим весом 319 г.

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