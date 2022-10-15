Глава "Самрук-Казына" назвал сроки начала работ по строительству АЭС

Правительство близко к определению площадки строительства. После того как будет официально определена площадка, будут закончены процедуры по определению вендора строительства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 октября в кулуарах Акорды рассказал председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

По его словам, строительство АЭС в Казахстане должно осуществляться в виде международного консорциума. Такое решение было принято после выезда экспертов на действующие и строящиеся площадки в Турции, Венгрии, Франции, Южной Кореи, Китая.

Если говорить про ядерный остров, наиболее эффективные технологии может предоставить Россия, Корея, Франция. Если говорить про энергетическое оборудование, то, что связано с генерацией электроэнергии, мы видим наилучшие технологии у General Electric и корейских производителей. Если говорить об очень важной части – вспомогательное оборудование, автоматика, системы учета, насосное оборудование, там большое количество производителей, в основном, европейские – Франция, Германия, Siemens и другие участники. Алмасадам Саткалиев

Он отметил, что при строительстве крупного энергообъекта, как АЭС, очень важный блок работ связан с обеспечением технического надзора.

Особенность строительства АЭС в том, что мы сначала должны определить пул строителей, провести обязательное требование по казахстанскому содержанию, и после этого они приступят к проектированию станций. Мы ожидаем, что окончательный выбор произойдет в течение нескольких месяцев. Алмасадам Саткалиев

Алмасадам Саткалиев сообщил, что уже в 2023 году будет принято окончательное решение по формату, стройке, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования.

Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Стройка начнется уже после того, как будут завершены проектные работы. Алмасадам Саткалиев

Спикер подчеркнул, что вопросы безопасности обговариваются на начальной стадии, через установление требований к строительству. Условия безопасности должны быть одним из критериев выбора подрядчиков.

Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые постфукусимские требования, которые позволяют внедрять элементы и активной, и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений. По требованиям, предположим, корпус станции должен выдержать удар от падения крупнофюзеляжного самолета. Не говоря уже о сейсмических требованиях, которые являются базовыми для категории 10+ уровень землетрясения. Алмасадам Саткалиев

Спикер заявил, что некоторые вендоры предлагают дополнительные опции, связанные с вывозом и утилизацией ядерных отходов, подготовкой кадров, обеспечением и подготовкой персонала.

Говоря о ядерных отходах, Алмасадам Саткалиев отметил, что вопрос вывоза зависит от вендора.

Французы, как и корейские, и китайские компании, предполагают, что утилизация отходов – это обязанность страны, которая покупает эти технологии, то есть мы, должны решить, вывозить или у нас захоранивать. Алмасадам Саткалиев

В свою очередь Росатом предлагает полностью вывозить и утилизировать на атомные отходы на своей территории.