Саткалиев прокомментировал слова главы "Самрук-Казына" о строительстве АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 25 июля прокомментировал высказывания главы фонда "Самрук-Казына" о строительстве АЭС в Казахстане. Ранее Нурлан Жакупов усомнился в необходимости АЭС, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что сейчас достаточно большое внимание уделяют развитию генерации в РК. Рассматриваются конкретные проекты по развитию большой энергетики. В частности, есть планы по модернизации Экибастузского энергоузла, по строительству большого количества энергообъектов на юге страны. Один из проектов, который находится в поле внимания правительства – строительство АЭС.

"Есть соответствующая дорожная карта, в рамках которой на данном этапе планируется проведение общественных слушаний и определение площадки строительства данной станции. Дальнейшее решение будет приниматься, исходя из результатов данных общественных слушаний и консультации правительства с привлечением экспертов. Тот конкурс, который проводит сейчас компания "Казахстанские атомные электрические станции", – действующий, там есть несколько потенциальных участников. Мы об этом много раз говорили. Мы расширили круг участников и работаем в соответствии с дорожной картой". Алмасадам Саткалиев

Глава министерства добавил, что все решения будут принимать в соответствии с этим документом.

Председатель фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов на брифинге 13 июля заявил, что нужно учесть много факторов, прежде чем принять решение, строить ли АЭС в Казахстане. Глава фонда высказал мнение, что нужно хорошо подумать о том, готовы ли казахстанцы позволить себе строительство атомной электростанции. Он добавил, что АЭС должна покрыть дефицит электроэнергии, но ее строительство займет порядка 10 лет и обойдется в огромную сумму.

