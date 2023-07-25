Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Саткалиев прокомментировал слова главы "Самрук-Казына" о строительстве АЭС

Министр энергетики ответил на слова главы "Самрук-Казына" об АЭС в Казахстане Фото: пресс-служба правительства РК
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 25 июля прокомментировал высказывания главы фонда "Самрук-Казына" о строительстве АЭС в Казахстане. Ранее Нурлан Жакупов усомнился в необходимости АЭС, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что сейчас достаточно большое внимание уделяют развитию генерации в РК. Рассматриваются конкретные проекты по развитию большой энергетики. В частности, есть планы по модернизации Экибастузского энергоузла, по строительству большого количества энергообъектов на юге страны. Один из проектов, который находится в поле внимания правительства – строительство АЭС.

"Есть соответствующая дорожная карта, в рамках которой на данном этапе планируется проведение общественных слушаний и определение площадки строительства данной станции. Дальнейшее решение будет приниматься, исходя из результатов данных общественных слушаний и консультации правительства с привлечением экспертов. Тот конкурс, который проводит сейчас компания "Казахстанские атомные электрические станции", – действующий, там есть несколько потенциальных участников. Мы об этом много раз говорили. Мы расширили круг участников и работаем в соответствии с дорожной картой".Алмасадам Саткалиев

Глава министерства добавил, что все решения будут принимать в соответствии с этим документом.

Председатель фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов на брифинге 13 июля заявил, что нужно учесть много факторов, прежде чем принять решение, строить ли АЭС в Казахстане. Глава фонда высказал мнение, что нужно хорошо подумать о том, готовы ли казахстанцы позволить себе строительство атомной электростанции. Он добавил, что АЭС должна покрыть дефицит электроэнергии, но ее строительство займет порядка 10 лет и обойдется в огромную сумму.

Читайте также

В Астане ликвидировали нарколабораторию

Почему Казахстану не нужно проводить ЧМ по футболу, объяснил Оралов

Вопрос с бородой: глава Минкультуры о строительстве Центров олимпийской подготовки

Жадра Жулмухаметова
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления