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Полицейские Алматы задержали беглеца из СИЗО

беглец СИЗО Алматы Фото: Zakon.kz
Уголовный преступник, сбежавший из учреждения ЛА-155/18, задержан ночью 15 октября сотрудниками криминальной полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

О деталях спецоперации рассказал начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции и отдела полиции при УП Турксибского района в микрорайоне Карасу, по улице Северное кольцо беглец был задержан. Факт побега зарегистрирован по статье 426 части 1 УК РК.Арыстангани Заппаров

Задержанный в сентябре 2022 года был осужден специализированным межрайонным уголовным судом Жамбылской области за убийство к 10 годам лишения свободы.

По факту побега в отношении сотрудников Департаментом собственной безопасности МВД проводится проверка, добавили в ведомстве.

О беглеце стало известно 14 октября.

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Анастасия Московчук
Алматы
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