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Уголовников из международного розыска задержала полиция Казахстана

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 08:25 Фото: Zakon.kz
Сотрудники криминальной полиции МВД задержали находившихся в международном розыске уголовных преступников, сообщает Zakon.kz.

Среди них преступники, совершившие мошенничества в особо крупном размере. К примеру, общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге, передает пресс-служба МВД Казахстана.

Так, в городе Караганде задержан 45-летний мужчина, который в июле 2018 года, находясь в городе Актобе, под предлогом приобретения недвижимого имущества в столице завладел деньгами в сумме 100 млн тенге. В городе Алматы задержана 44-летняя женщина, которая в 2023 году под предлогом доставки товаров народного потребления, а именно овощей и фруктов, завладела деньгами граждан на сумму свыше 516 млн тенге.

В городе Астане задержана 60-летняя местная жительница, которая в сентябре прошлого года под предлогом приобретения жилья по льготному кредитованию завладела деньгами в сумме 30 млн тенге. Кроме того, в городе Москве задержан 30-летний казахстанец, который также обманным путем завладел десятками миллионов тенге.

"Принятыми мерами с начала года полицией задержано 1360 уголовных преступников и установлены места нахождения более одной тыс. без вести пропавших лиц", – говорится в сообщении.

Также в Казахстане разработали законопроект о профилактике правонарушений.

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