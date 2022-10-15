Галымжан Молданазар презентовал долгожданный клип на песню "Kogershin"

14 октября состоялась презентация нового творческого проекта музыкального исполнителя Moldanazar и режиссера Малика Зенгера на песню "Kogershin". Это первый трек Галымжана Молданазара за последние пару лет. О чем песня и какой она несет в себе смысл, читайте в материале Zakon.kz.

Весь съемочный процесс проходил три дня в 300 км от Алматы.

Для воплощения идеи, которая принадлежит режиссеру клипа "Kogershin" Малику Зенгеру, понадобилось участие 100 детей. Кастинг длился месяц. Пробоваться на роль приезжали дети не только из Алматы, но из ближайших сел области.

За основу сценария была использована идея детской игры в "войнушку". В качестве доспехов и оружия для костюмов и реквизитов был использован картон. На декорации, костюмы и другую атрибутику ушло приблизительно два грузовика картона и труд 30 человек. В этой ювелирной и кропотливой работе принимали участие практически вся съемочная команда, художники, режиссеры, дети, сам Малик Зенгер, волонтеры и другие неравнодушные люди.

В нашем новом музыкальном видео через безобидную игру детей мы хотим показать глобальную трагедию человечества и призвать всех людей к миру и согласию. При написании песни я вдохновлялся образом голубя как символа мира. Эта песня своего рода наставление отца сыну. Несмотря на всю природную силу и мощь, которыми обладает каждый мужчина, мы все должны помнить, что люди не должны страдать от рук других людей, нет ничего ценнее человеческой жизни. Галымжан Молданазар

Это не первая совместная работа лейбла Moldanazar и Малика Зенгера.

Их творческий тандем известен такими работами, как "Ozin Gana", написанная в 2016 году, и "Darumen", созданная в 2022 году. Эти композиции повествуют о настоящей любви, верности и добре.

Поддержать творчество Галымжана пришли музыкант Байгали Серкебаев, казахстанский бизнесмен Арманжан Байтасов, актер Санжар Мади.

Фото: Илоны Гережук

Байгали Ермекович поделился впечатлениями после презентации клипа.

Это потрясающая работа! Как всегда у группы Moldanazar музыка с очень глубоким настроением. Поздравляю всю съемочную бригаду, всех, кто был за кадром, конечно же, всех детей, которые были очень естественны. Мне нравится все, что делает Галымжан, его тонкий вкус, как он поет на казахском языке. Его смело можно назвать одним из лучших исполнителей. Желаю ему процветания, творчества и новых идей. Байгали Серкебаев

Сам исполнитель напомнил, что "kogershin" в переводе с казахского – голубь. Эта птица является посланником мира.

Композиция впервые родилась в обратном порядке. Сначала мы воплотили саму идею в видеоролике, только после появились мои слова и музыка. Для меня это первый такой опыт. Галымжан Молданазар

После презентации клипа зрителям предложили посмотреть backstage, где публика могла увидеть весь съемочный процесс изнутри.

Съемки проходили в сжатые сроки, и это вымотало всех изрядно. Учитывая, что вся работа проходила на натуре и в полевых условиях, на 40 градусной жаре, да еще и с участием такого количества детворы. Основную роль на себя взяли дети, это было непросто, все очень устали, реквизит часто приходил в негодность (так как он был изготовлен из картона), еще повлияли погодные условия.

В один из съемочных дней погода резко ухудшилась, начался дождь, разыгрался сильный ветер, а позже пошел сель и пришлось немедленно эвакуироваться в безопасное место. Как отмечают взрослые, дети, снявшиеся в клипе, не только с с большим интересом влились в эту непростую работу, но и отличились недетской выдержкой.

Сама идея видео принадлежит Малику, но каждый из нашей команды внес что-то свое. Учитывая обстановку в мире, тематика, которую мы затронули в этом видео, очень актуальна сейчас. Мы хотели сказать этой композицией, что самым важным на Земле является человеческая жизнь. Наш посыл призвать всех зрителей выбирать добро! Галымжан красиво говорит и поет на казахском языке. Эта композиция – это больше, чем песня. Вообще под музыку Галымжана всегда хочется делать только самые лучшие и красивые истории. Продюсер Мария Мун

Видеоклип смотрится как полноценный короткометражный фильм, в сюжете которого затронута очень актуальная тема, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в мире.

Фото: Илоны Гережук

Нам всем сейчас немного не хватает милосердия, тепла и доброты. А дети как нельзя лучше показывают нам взрослым, для чего мы живем. Ведь дети – это наше будущее и отражение нас в них. Дети не играют, они такие, как есть чистые , искренние и им веришь безоговорочно. Клип наполнен детской добротой. И ради их счастья в будущем, важно помнить о мире сегодня.

Композиция Галымжана "Kogershin" способна растопить сердца самых придирчивых взрослых, ведь известно, что на восприятие человека музыка действует сильнее, чем тысяча слов.