События

Штормовое предупреждение на 15 марта опубликовали синоптики

Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 15 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 16 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается гололед, временами туман.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер днем на востоке области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер на севере, востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед.

В Кызылординской области ожидается ветер, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается днем ветер 15 м/с.

На севере, юге, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

Днем на западе Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на западе области с порывами 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью на юге области туман. Ветер на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер днем на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидается гололед.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гололед.

В Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер 17-22 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на юге области 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. В Актау ожидается днем ветер 15 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на 15 марта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в ВКО
22:54, 14 марта 2026
Одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в ВКО
Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 9 марта
17:03, 08 марта 2026
Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 9 марта
Снег, метель в Астане и осадки с сильным ветром в Алматы: штормовое предупреждение на 10 марта
16:54, 09 марта 2026
Снег, метель в Астане и осадки с сильным ветром в Алматы: штормовое предупреждение на 10 марта
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
22:45, 14 марта 2026
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
