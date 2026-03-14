Павлодарская школа будущего стала центром инноваций

Первый стратегический блок школы – BrainHub. Здесь формируются прочные предметные знания и развиваются исследовательские способности учащихся. В школе активно внедряют "умные" классы и цифровые уроки, успешно сочетая онлайн- и офлайн-форматы. Такой подход позволяет строить индивидуальные образовательные траектории для каждого ребенка.

Особое внимание уделяется исследовательской деятельности. Лабораторные работы по естествознанию проходят в формате научного поиска: ученики самостоятельно формулируют проблему, выдвигают гипотезы, проводят эксперименты, анализируют результаты и делают выводы. Такой подход развивает критическое мышление и навыки научной работы уже со школьной скамьи.

Smart Math – пример цифрового обучения

В начальной школе реализован интерактивный урок математики Smart Math. С помощью интерактивной панели ученики выполняют задания на экране и получают мгновенную обратную связь, а учитель видит результаты каждого ребенка в реальном времени. Игровые элементы – уровни, баллы, анимация – делают обучение увлекательным и поддерживают интерес к предмету.

SkillLab – от хобби к профессии

Второй блок – SkillLab – пространство дополнительного образования, где хобби превращается в профессию. Здесь органично сочетаются спорт, искусство и IT, а возможности самореализации выходят за пределы классного кабинета – на сцену, в спортзал, в проектную и стартап-среду.

В школе работают клубы лидерства и дебатов, спортивные секции, творческие кружки. Особое место занимает кулинарная мастерская "Ас үй шебері" и программа "В мире сладостей: путешествие в кондитерское мастерство". На занятиях ученики осваивают основы приготовления десертов, учатся работать в команде, развивают креативность, мелкую моторику и эстетический вкус. Итогом становятся не только готовые изделия, но и умение анализировать результат, презентовать работу и делать выводы.

"Мастера" – искусство и национальная культура

Кружок string-art объединяет творчество и казахскую культуру. Ученики изучают основы композиции, симметрии и пропорций, создают художественные работы с использованием казахских орнаментов и символов. Такой подход формирует художественный вкус, уважение к культурному наследию и умение осмыслять традиции.

Кроме того, в школе есть занятия по танцам, волейболу, игре в асыки, обучению игре на домбре и вокалу – каждый ребенок может выбрать направление по душе.

Human+ – формирование личности

Третий блок – Human+ – направлен на воспитание личности. В школе убеждены: образование без воспитания невозможно. Здесь уделяют внимание нравственным ориентировкам, экологическому сознанию и цифровой этике. Создана безопасная и поддерживающая школьная среда, где ребенок чувствует себя услышанным и защищенным.

Future Makers – путь к будущему

Четвертый блок – Future Makers – отражает главный принцип школы: успехи ученика – главный показатель эффективности. От школьных проектов до международных достижений – здесь закладываются основы профессионального будущего уже сегодня.