У казахстанки появилась надежда вернуть похищенного ребенка из Египта

У гражданки Казахстана, обратившейся за помощью к президенту РК, появился шанс вернуть на Родину свою дочь, которую обманом похитил ее супруг-иностранец. В комментариях корреспонденту Zakon.kz она рассказала подробности.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК возьмет на особый контроль дело павлодарки Гульназ, чью трехлетнюю дочь похитил супруг-иностранец.

Меня пригласили в управление образования области и там сказали, что отправили письмо в Комитет по охране прав детей и Министерство иностранных дел, чтобы это дело взяли на особый контроль и ускорили ход его рассмотрения, – рассказала Гульназ.

Эта история началась в 2017 году, когда Гульназ работала в столичной филармонии, организацией гастролей которой занимался гражданин Египта – будущий супруг женщины.

Мы с ним познакомились в 2017 году, а замуж за него вышла в 2019. Поженились официально в Казахстане. Это был единственный раз, когда он приезжал в нашу страну. Потом мы с дочкой были у него в Египте четыре раза, гостили там несколько месяцев, то есть ребенка он видел всего четыре раза, – продолжила Гульназ.

Но ее такая семейная жизнь не устраивала. Женщина недоумевала, почему у них не может быть все как у нормальных людей. В ответ супруг-египтянин ссылался на то, что дома и стены помогают, на родине ей самой будет проще, ведь там живут ее мама и родственники.

В январе 2022 года она нашла в Facebook информацию о том, что ее супруг женат. Затем выяснилось, что справка о брачной правоспособности, которую он предоставил в ЗАГСе, оказалась поддельной. Но Гульназ решила простить мужа.

Я решила его простить и жить, как прежде. Он там, я здесь, видеться время от времени. Просто не хотела лишать ребенка отца. И в июле он взял нам билет в Египет. Приехав туда, наши с ним отношения были прежними, совершенно ничего не предвещало беды, – вспоминает женщина.

Но 8 августа 2022 года ее супруг взял ребенка с собой на вокзал, якобы встретить сестру, и с тех пор Гульназ свою дочь не видела. Египтянин сообщил ей, что улетел с девочкой в Кот-д’Ивуар и оформит женщине визу, по которой она сможет потом прилететь из Казахстана к ним.

Женщина обратилась за помощью в посольство РК в Каире, где ей посоветовали делать так, как говорит супруг.

11 августа я вернулась в Казахстан, написала об этом мужу, но он игнорировал все мои сообщения, а 26 августа в Instagram у его племянницы увидела свою девочку на видео, где она пела и танцевала. Получается, что муж не уезжал в Кот-д’Ивуар и все это время оставался в своей деревушке под Каиром, – уточнила Гульназ.

Она вновь прилетела в Египет, но уже со своим братом. 31 августа она обратились в местный суд, который вынес решение в пользу гражданки Казахстана.

Адвокат сказал, что решение выносится в течение 10 дней, а я ждала целый месяц, обивая пороги всевозможных инстанций. И тогда поняла, что местные будут всегда поддерживать своего, а не иностранца. У них такой менталитет, если дело касается их гражданина, то они всегда будут ему помогать, защищать и выгораживать. У них там как один большой клан, – добавила женщина.

В египетской полиции выполнять решение суда не торопились. В конце концов, у женщины закончились деньги и 4 октября 2022 года она была вынуждена вернуться домой.

Фото: скриншот видео

11 октября она обратилась через видео в социальных сетях и СМИ к главе государства с просьбой оказать содействие в возвращении своей трехлетней дочери назад в Казахстан. А уже после видеообращения к президенту дело сдвинулось с мертвой точки – на него обратили внимание в государственных органах.

Я очень надеюсь на благополучный исход. По египетским законам девочка после развода остается с матерью, отец даже не может подать на апелляцию, если хочет оставить ребенка себе. Тем более, что моя дочь – гражданка Казахстана. Просто власти Египта ничего не делают, чтобы вернуть ее домой, – заключила Гульназ.

13 октября девочке исполнилось три года. Самое интересное, что она ни слова не понимает по-арабски и английски, знает только казахский и русский языки. Поэтому совершенно не ясно, как ребенок общается со своим отцом-египтянином? И общается ли вообще…

Автор: Антон Журов