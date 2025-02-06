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Общество

Появились подробности о казахстанке-миллионерше, которую задержали в аэропорту Бишкека

Появились подробности о казахстанке-миллионерше, которую задержали в аэропорту Бишкека, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 13:34 Фото: пресс-служба МВД КР
В Министерстве внутренних дел Кыргызстана сегодня предоставили подробности по гражданке Казахстана, которую задержали в аэропорту Бишкека, сообщает Zakon.kz.

3 февраля 2025 года стало известно, что казахстанку-миллионершу задержали в аэропорту Бишкека. Как уточнили в Министерстве внутренних дел Казахстана, 26-летняя девушка находилась в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении клиентов одного из банков, а ущерб составил более 237 млн тенге.

"При попытке пересечения государственной границы Кыргызской Республики в международном аэропорту "Манас" задержана гражданка Б. А. 1999 г. р., находившаяся в международном розыске по линии Интерпола. Задержанная разыскивалась Министерством внутренних дел Республики Казахстан за совершение преступления, предусмотренного ст. 190 ("Мошенничество") УК РК", – рассказали в пресс-службе МВД КР 6 февраля.

По имеющимся данным, в 2023 году преступная группа в составе Б. А., А. А., К. А. и Х. Д. организовала мошенническую схему, направленную на хищение средств клиентов банка.

"Используя мобильный телефон, злоумышленники ввели в заблуждение и злоупотребили доверием пяти потерпевших. В ходе преступной деятельности, участники группы разработали мошеннический план и распределили роли. Б. А. выполняла функции координатора, обеспечивала связь между сообщниками, регулировала их действия и контролировала реализацию схемы. Средства потерпевших на сумму 183 014 000 тенге были переведены на подставные счета, затем обналичены через криптовалютные кошельки".Пресс-служба МВД КР

Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в Следственную службу Сокулукского РОВД для принятия мер в соответствии с законодательством КР.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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