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Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана

Казахстан готов нарастить импорт туркменского газа Фото: пресс-служба Акорды
Президенты Казахстана и Туркменистана предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в 2021 году странам удалось добиться договоренностей по реализации совместных проектов.

В этой сфере компании "QazaqGaz" и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа.

Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 млрд кубометров в год.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии.

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