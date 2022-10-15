Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана

Президенты Казахстана и Туркменистана предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в 2021 году странам удалось добиться договоренностей по реализации совместных проектов.

В этой сфере компании "QazaqGaz" и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа.

Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 млрд кубометров в год. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии.