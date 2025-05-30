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Экономика и бизнес

Казахстан готов нарастить поставки нефти в Италию

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане 30 мая 2025 года обозначил перспективы сотрудничества в области энергетики, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства расширение сотрудничества в области энергетики назвал актуальной задачей.

"Эта сфера традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства. Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн – это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы", – сказал президент.

По его словам, Казахстан также имеет значительный потенциал для производства зеленого водорода и аммиака.

"Для поддержки зеленых проектов в регионе и создания международных цепочек поставок этого безуглеродного топлива предлагается наладить тесное взаимодействие с Глобальным альянсом биотоплива, соучредителем которого является Италия", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства сообщил, что Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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