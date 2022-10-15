В Улытауской области пропали без вести четверо рыбаков
Фото: pixabay
Рыбаки отправились в район реке Дуылгалы 13 октября и перестали выходить на связь. Спустя два дня родственники обратились за помощью в ДЧС Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в пресс-релизе ведомства, 4 любителей охоты на рыбу выехали из города Сатпаев в район реки Дуылгалы села Байконыр Улытауского района.
После поступления вызова, в предполагаемый район происшествия (расстояние ориентировочно 190 км) для проведения поисково-спасательных работ направлены из Жезказгана сотрудники и техника ДЧС области. Пресс-служба ДЧС Улытауской области
В настоящее время, как уточнил в ведомстве, поиски ведутся.
10 октября в Павлодарской области найдены тела пропавших при загадочных обстоятельствах рыбаков.
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