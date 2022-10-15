В Улытауской области пропали без вести четверо рыбаков

Фото: pixabay

Рыбаки отправились в район реке Дуылгалы 13 октября и перестали выходить на связь. Спустя два дня родственники обратились за помощью в ДЧС Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

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