В Павлодарской области найдены тела пропавших при загадочных обстоятельствах рыбаков

В Павлодарской области 10 октября около 14:00 при проведении поисковых мероприятий на озере Кутояксор обнаружены тела двух рыбаков, без вести пропавших 8 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Как уточнили в ведомстве, на месте работают сотрудники полиции и ЧС.

По трупам будут назначены экспертизы, по результатам которых примем процессуальное решение. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области при загадочных обстоятельствах пропали два рыбака. На озеро Кутояксор два друга выехали 5 октября, чтобы порыбачить.

О пропаже 69-летнего супруга в полицию Экибастуза заявила 64-летняя горожанка, которая попросила оказать содействие в поиске. Ее обращение было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по факту исчезновения лица.