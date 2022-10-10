В Павлодарской области найдены тела пропавших при загадочных обстоятельствах рыбаков
Фото: Instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
В Павлодарской области 10 октября около 14:00 при проведении поисковых мероприятий на озере Кутояксор обнаружены тела двух рыбаков, без вести пропавших 8 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
Как уточнили в ведомстве, на месте работают сотрудники полиции и ЧС.
По трупам будут назначены экспертизы, по результатам которых примем процессуальное решение.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области при загадочных обстоятельствах пропали два рыбака. На озеро Кутояксор два друга выехали 5 октября, чтобы порыбачить.
О пропаже 69-летнего супруга в полицию Экибастуза заявила 64-летняя горожанка, которая попросила оказать содействие в поиске. Ее обращение было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по факту исчезновения лица.
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