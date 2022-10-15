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Число погибших шахтеров в Турции увеличилось до 40

Взрыв в шахте в Турции Фото: Twitter/AlperKucukTK
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщал о 28 погибших, передает Zakon.kz.

По данным агентства Anadolu, число погибших шахтеров при взрыве увеличилось до 40.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что 11 раненых рабочих находятся в больницах. Одного из пострадавших уже выписали.

Всего из 110 шахтеров пока удалось извлечь 58 человек. Министр МВД сообщил, что местоположение одного шахтера пока неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что огонь, вспыхнувший после взрыва на шахте, находится под контролем пожарных.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за ситуацией. Он отменил запланированную поездку в восточную провинцию Диярбакыр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования своему турецкому коллеге.

Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров.

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