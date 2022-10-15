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В Мангистауской области несчастный случай произошел на железнодорожном перегоне

авто Фото: Zakon.kz
14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ на рабочего упала бетонная опора, сообщает Zakon.kz.

Рабочий погиб на месте.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по ст. 156 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил охраны труда". Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

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