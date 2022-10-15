В Мангистауской области несчастный случай произошел на железнодорожном перегоне

Фото: Zakon.kz

14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ на рабочего упала бетонная опора, сообщает Zakon.kz.

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